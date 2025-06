Chanel Totti, mamma Ilary le “ruba” la scena: arriva l’anello proprio da lui

Arriva l’annuncio inaspettato a poche ore dal party di Chanel Totti: i fan ora non fanno che guardare sua madre, sperando di scoprire di più.

Un traguardo importante quello della secondo genita di Francesco Totti e Ilary Blasi ma c’è un particolare che attira i seguaci della famiglia e non riguarda la neo diciottenne. La festeggiata è passata in secondo piano.

Chanel Totti ha raggiunto la maggiore età, tra festeggiamenti ufficiali, centinaia di rose rosse, torte a più piani, video foto, dediche ma la notizia che fa più clamore è un’altra: ecco che cosa sta accadendo e perché non si parla d’altro che dell’anello.

Chanel Totti, la vera protagonista della festa di compleanno è mamma Ilary

Nelle scorse ore si è parlato tanto della festa di 18 anni di Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi che ha raggiunto la maggiore età. Sono andate virali le immagini dell’enorme torta bianca a più piani e del fascio di rose rosse enorme, del party esclusivo, organizzato nella location suggestiva del Castello di Tor Crescenza, storica dimora settecentesca. Si è trattato di un compleanno in grande stile, in cui Chanel è stata la protagonista di un’evento fiabesco.

Nonostante la notizia abbia fatto molto clamore, soprattutto per lo sfarzo e i festeggiamenti in pompa magna, l’attenzione dei fan è tutta su mamma Ilary. In modo particolare, i seguaci della conduttrice hanno fatto caso alle interazioni tra i genitori della festeggiata per provare a scorgere i segnali di rottura o di una rinnovata complicità. Del resto Francesco Totti e Ilary sono due personaggi che per tanti anni hanno incarnato l’ideale di coppia da copertina.

A quanto pare, tra di loro è andato tutto bene e, forse per la prima volta, sono stati pubblicamente assieme come una famiglia allargata. Con i due ex coniugi c’era infatti anche Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma. L’occhio dei fan più affezionati a Ilary è andato alla ricerca dell’anello di fidanzamento ufficiale. Proprio nei giorni scorsi infatti, gli esperti di cronaca rosa hanno diffuso un annuncio inaspettato.

A quanto pare, sono arrivati i fiori d’arancio bis per Ilary. Si sposa, di nuovo, questa volta con Bastian Muller. Dunque è ancora una volta lei ad avere i riflettori puntati addosso e ora si attende la comunicazione della data del fatidico sì, e anche l’annuncio della location, dell’abito, degli invitati, i nomi dei testimoni e tutti dettagli delle seconde nozze della nota conduttrice romana.