Altro che mare, lista dei laghi più belli da visitare in estate: itinerari e consigli pratici!

Se l’obiettivo è non fare le solite vacanze, la lista dei laghi più belli da visitare d’estate, è quel che fa al caso tuo!

Il mare è qualcosa di inspiegabile per quanto è bello, ma non è sempre la prima scelta. A volte, dopo tante vacanze in spiaggia, si desidera fare un’esperienza differente, ma altrettanto originale. Con la lista dei 10 laghi più belli da visitare d’estate si può scegliere le tappe dei prossimi weekend, e perché no, anche ferie!

Cosa cambia tra mare e lago? Sicuramente c’è chi è più esperto di spiagge e ombrelloni, ma con qualche piccolo consiglio si può essere preparati e pronti a tutto prima di andare anche in questa nuova tappa.

In primis si tratta di riconoscere che si tratta di un’esperienza del tutto differente. Perché al mare ci sono molti più pesci e piante, mentre nel lago la flora e la fauna sono più circoscritte, ma comunque rendono unico e particolare un determinato luogo. L’elemento più importante, oltre a definirne l’unicità, è che però fare il bagno nel lago è in parte più complesso che al mare.

L’acqua torbida e dolce è più pesante, poiché non contiene il sale del mare, e quindi non si rimane a galla facilmente. Inoltre, è risaputo che anche i più abili nuotatori possono avere un tragico esito nel lago. Questo non vuol dire che non ci si debba andare a prescindere facendo allarmismo, ma è bene sapere che c’è la presenza di mulinelli, alghe, correnti e vuoti.

Ma al lago è possibile fare qualcosa che al mare non si può. Il trekking è la passione degli avventurieri, lunghe passeggiate senza stramazzare dal caldo. Immergersi nella natura, leggere un libro all’aria aperta, ammirare panorami da mozzare il fiato. Se cerchi questa vacanza, allora il lago fa decisamente per te!

Quindi, informarsi sulle bellezze, ma anche le caratteristiche del luogo, è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese. Ovviamente, i 10 laghi più belli da visitare in estate sono anche quelli più controllati!

Quali sono i laghi più belli da visitare in estate? Che lista!

Considerando il fatto che si tratta di un tipo di vacanza in parte differente rispetto a quella al mare, è necessario conoscere non solo i nomi, ma le caratteristiche e qualità principali di ogni singola località. Ognuna risponde a esigenze personali. C’è chi vuole più comfort, altre persone desiderano maggior movida. Ecco la lista dei laghi più belli da visitare in estate!

Se prediligi colline verdi al Sud e montagne al Nord, il Lago di Garda costeggiato da limoneti, vigneti e uliveti, è il luogo perfetto per il relax! A cavallo tra le regioni Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, è ricco di servizi, si può fare un giro in barca e visitare le cittadine attorno. Limone, Malcesine e Riva del Garda, ma ci si può spostare anche nelle vicine Venezia e Verona.

Anche il Lago di Como in Lombardia, è unico, contraddistinto da giardini ornamentali e un’atmosfera tranquilla, è il luogo migliore per un coppia. Passeggiate nel centro storico, shopping, e sperimentare il Bernina Express, la ferrovia patrimonio mondiale dell’UNESCO, porta fino alle Alpi svizzere!

Segue il Lago Maggiore fatto di paesaggi alpini, giardini lussuosi e villaggi. È tra l’Italia e la Svizzera. Ci sono splendide architetture per gli amanti dell’arte, borghi medievali, e la possibilità di fare un’escursione alle Isole Borromee. Le gite in barca sono speciali, si può andare a Isola Bella e visitare i giardini e il Palazzo barocco.

Se invece si predilige uno scenario naturale, il Lago di Iseo di origine glaciale, si trova in Lombardia, è perfetto. Posto tra il Lago di Garda e di Como, è uno dei più importanti di Monte Isola, cioè l’Isola lacustre più grande d’Italia. Noto anche per la presenza di un labirinto con piazzette, negozi e ristoranti, ha tutto.

In Piemonte, nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, c’è il Lago d’Orta, una gemma nascosta con la pittoresca città di Orta San Giulio.

Tutte le tappe per la stagione più calda: dal Centro fino al Sud Italia

I laghi precedenti della lista dei più belli in Italia da visitare in estate, fanno parte dell’area Settentrionale. Adesso, ci si sposta verso il Centro, fino a giungere al Sud! Chi l’ha detto che c’è solo il mare nel Meridione?

Nel Centro Italia si prosegue al Lago Trasimeno, è in Umbria. Qui si possono fare passeggiate per il lungolago di Castiglione e visitare l’Isola Maggior in pieno relax.

Si scende nel Lazio con il Lago di Bolsena nel territorio dell Tuscia, è di origine vulcanica ed ha circa 300 mila anni! Perfetto per chi ama lo sport, si organizzano tante passeggiate lungo la via della Francigena. Altra meraviglia è il Lago di Scanno nell’omonimo Borgo medievale, si può visitare il meraviglioso Parco Nazionale d’Abruzzo. Anche qui lo sport è rinomato con le gite in pedalò e il birdwatching.

Esperienza unica al Lago di Lesina in Puglia, dove la natura fa da padrona. I borghi di Apricena e San Paolo di Civitate sono un fiore all’occhiello. Ultimo lago, è quello di Venere si trova nell’isola di Pantelleria, formatosi dal cratere di un antico vulcano. Oltre l’acqua cristallina, è contraddistinto da vasche termali in cui fare i fanghi come alla spa!

Allora, qual è il tuo preferito? Organizza il tuo tempo libero esplorando questi laghi pazzeschi!