Lanciata la Rete Italiana per combattere sovrappeso e disturbi alimentari

Lanciata a Bergamo la Rete Italiana per combattere sovrappeso e disturbi alimentari, l’intervento del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

Una nuova importante iniziativa per la sanità italiana parte da Bergamo, precisamente dall’ospedale Papa Giovanni XXIII, ed è pronta ad espandersi in tutta Italia. Alla presenza di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, è stata infatti lanciata la Rete Italiana Obesità, una nuova piattaforma nazionale per contrastare obesità, sovrappeso e disturbi alimentari.

Questa nuova iniziativa, di cui ha parlato dettagliatamente LaPresse, punta a coinvolgere diversi ambiti della socialità, dalla scuola alla sanità, per arrivare a comunità, istituzioni e anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale; l’obiettivo è quello di spingere i giovani verso una vita sana, guidando politiche basate sull’evidenza.

Questa nuova rete porterà alla costruzione di un nuovo modello integrato, basato sull’unione di medicina territoriale, ospedali, farmacie, Case di comunità, associazioni e cittadini; durante l’evento, Tajani si è soffermato a lungo sul progetto, rivelandone dettagli ed esprimendo molta soddisfazione per il suo avvio.

All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il lancio della Rete Italiana per combattere sovrappeso e disturbi alimentari: il commento di Tajani

L’iniziativa, come sottolinea Tajani, parte da un’evidente situazione di peggioramento nel nostro Paese in merito alle persone in sovrappeso, di cui non si può non tenere conto. “Dobbiamo fare in modo che queste persone possano vivere una vita migliore, perché sappiamo bene che un peso eccessivo significa limitare non soltanto gli spostamenti, non soltanto la qualità della vita ma anche la durata della vita” ha sottolineato il vicepremier, come riportato da LaPresse, durante l’evento.

Tajani ha sottolineato anche l’importanza di far capire ai giovani il senso di una vita sana e non sedentaria, annunciando una grande campagna estiva sulla sanità basata su visite in ospedali e pronto soccorsi di tutta Italia. “Abbiamo fatto approvare anche la legge sull’oblio oncologico, una tutela importante per la dignità delle persone, penso in particolare alle donne che hanno avuto problemi oncologici” aggiunge poi, parlando delle azioni del suo governo.

Tra gli altri progetti illustrati, c’è anche una proposta di legge per introdurre la figura dello psicologo nelle scuole, cercando in tutti i modi di rafforzare il benessere mentale dei cittadini sin dalla giovanissima età. Questa nuova Rete Italiana Obesità nasce basandosi su un approccio One Health, mettendo quindi in relazione la salute umana, quella ambientale e quella sociale, risultando un esempio lampante di “sanità più giusta, sostenibile ed efficace”.