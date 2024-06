Oroscopo dal 3 al 9, tra sogno e realtà: quanto costa la felicità? I Transiti favoriscono lo spirito!

Oroscopo dal 3, il mese di giugno si prospetta molto interessante: c’è una buona possibilità di riuscita, le Stelle promettono bene.

Non c’è sconfitta nel cuore di chi non molla, soprattutto solo chi sogna può davvero affrontare qualsiasi avversità: lasciare lo spazio alla speranza è la mossa dei resilienti! Questo non significa abbandonarsi al destino, ma accettarlo, farlo proprio, e conoscere le molteplici possibilità che rendono l’esistenza di ognuno unica ed irripetibile. Ci sono dei Transiti interessanti, soprattutto per chi desidera dare una svolta “felice” alla propria esistenza. Ma la domanda è più che lecita: quanto costa la felicità? Arriva dal cielo, oppure bisogna meritarsela? C’è nell’aria la necessità di assaporare intensamente quanto viene, e chi sa cogliere i treni che passano, arriverà proprio dove desidera. Ecco i Transiti e le Previsioni segno per segno secondo l’Oroscopo dal 3 fino a fine settimana.

Di certo non sarà facile affrontare tutte e sfide in corso, ma se c’è qualcosa che è nelle possibilità di ognuno, è tentare senza ambire alla perfezione. Il perfezionismo ammazza la spontaneità delle cose, delle relazioni, e dei sentimenti. Le emozioni più autentiche sono quelle che arrivano in maniera inaspettata, anche se la reazione al messaggio che “si lancia” non è quella che ci si aspetta. L’incontro di due anime che si amano è raro, la vera sfida è loro esistenza comune. Quali sono i Transiti più importanti?

Si è sospesi tra Sogno e Realtà, tra quanto si desidera e cosa davvero accade, tutto merito di: Mercurio in Gemelli, in Congiunzione con Nettuno, con Trigono Plutone-Giove. Cosa suggeriscono gli Astri in Gioco? Quello del Pensiero, del Sogno, della Metamorfosi e dell’Energia, convergono nell’aspettativa di conquistare un certa “chiarezza d’intenti”, specie per alcuni rapporti. Per molti c’è la volontà di scoprire le carte, soprattutto se si aspetta da molto.

Poi ancora Congiunzione Mercurio-Giove in Trigono con Plutone, senza dimenticare il Sinodo di Venere-Sole: c’è tanta carne sul fuoco per i cuori innamorati! Arriva il momento in cui il Sogno s’incontra con la Realtà, e si fa di tutto per far combaciare le due dimensioni. In una parola: crush ha buone possibilità di diventare l’amore più grande! Venere in Sinodo con Sole poi è la conferma dell’azione di Eros più potente che ci sia. Chi ama non si farà scappare la possibilità di tenere fra le proprie braccia la persona amata.

A dar potenza al Pensiero affinché rendi realtà il sogno, c’è nuova energia e qualche strategia, specie nella parte più intima dell’Essere. Ciò sarà possibile grazie alla Luna Nuova in Gemelli! Peccato che La Quadratura Saturno-Venere bloccherà la situazione, soprattutto nelle relazioni più complicate: etica e rispetto, ci sono delle regole da non sottovalutare! Come fare se si è ad un passo dal realizzare il proprio sogno d’amore? Come gestire al meglio la situazione? Lo svelano i prossimi Transiti!

Oroscopo dal 3, nuovi inizi, bisogna cogliere al volo le novità!

Non tutto il male viene per nuocere, a volte alcuni destini sono fatti per incrociarsi, ma non sempre le loro strade viaggiano perpendicolari. L’aspetto più brutto di due cuori che si amano è quello di viaggiare su binari paralleli che mai s’incrociano. Ci sono due risposte che potrebbero spiegarne la ragione: tempismo e prudenza. Chi vorrà e saprà rischiare si getterà nella mischia, chi invece vuol fare le cose “per bene”, aspetterà il momento giusto. Ma qual è? Marte in Toro e Quadratura Sole-Saturno non promettono bene, perché la rinuncia e l’errore potrebbero frenare la possibilità di fare la mossa giusta. Meglio procedere a piccoli passi, generalmente, per quanto riguarda ogni segno però ci sono le sue previsioni!

Oroscopo dal 3, Triade splendente dà il meglio di sé, che bomba!

Sagittario, Capricorno e Toro, è arrivato per loro il momento di mettere da parte ciò che non va da tempo, e di scegliere la strada per la rinascita! Cosa significa? A volte cambiare anche drasticamente la propria vita, potrebbe essere quella svolta che si attende da tempo. Attenzione però, tutto questo concerne anche il rischio di essere infelici, ma se si aspettano i tempi giusti, l’altra faccia della medaglia può regalare la sorpresa più bella che ci sia. Meglio starsene calmi in una situazione il più “chill” possibile. Significa prendersi del tempo per sé stessi.

Meglio per un Quintetto di “incompresi”, c’è una voglia matta di lottare!

Leone, Cancro, Aquario, Bilancia e Vergine, non si sentono molto bene, forse sono un po’ scarichi. Alcuni segnali però lasciano presagire bene, soprattutto quando bisogna emergere ed andare verso la strada della felicità. Questa non è poi così lontana, ma bisogna ricordare che si raccoglie ciò che si semina, e se ci sono della incomprensioni queste potrebbero essere il frutto di qualche sbaglio a cui forse si è data poca importanza. Farsi un esame di coscienza e chiarire i rapporti più importanti, soprattutto se si è ferito qualcuno a cui si vuole bene. Preferire il dialogo e la comunicazione, non è il momento per chiudersi a riccio.

Conclusione “dolce-amara” per un Quartetto di incorreggibili!

Ariete, Gemelli, Scorpione e Pesci, cosa hanno fatto di male per far incapricciare l’Universo? Non c’è sfida che non possano affrontare, ma avere al proprio fianco un sorriso gentile, è quel che davvero potrebbe davvero svoltare la Luna Nera che li perseguita. Dare tempo al tempo, ciò che non andrà finirà e questa volta per sempre, ciò che invece è destinato al loro cuore, arriverà, anche se tardi. Meglio aspettare la felicità che accontentarsi delle briciole. Si consiglia di non perdere di vista i propri obiettivi e desideri, essere vivi significa vincere sempre, nonostante le avversità!