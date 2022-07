Supermercato: risparmia facilmente così

In un periodo di forte crisi come quello che stiamo vivendo è necessario risparmiare ovunque si riesca. Ecco perché anche al supermercato bisogna adottare alcuni trucchi per non spendere troppo. Scopriamo nel dettaglio come fare.

Nelle ultime settimane, molte famiglie italiane si sono trovati in una situazione piuttosto spiacevole. Infatti, per via dell’aumento dei prezzi, in molti non riescono ad arrivare a fine mese. Ecco perché, oggi vi sveleremo alcuni trucchi per risparmiare quando fate la spesa.

Sappiamo che la crisi post pandemia e il conflitto ucraino ha portato nel nostro paese diversi aumenti. Il primo è sicuramente il caro prezzi sulla benzina e sulle utenze di luce e gas. Ma in molti si sono accorti che anche fare la spesa è diventato un vero e proprio problema.

I prezzi sono aumentati anche per quanto riguarda la pasta, la frutta e la verdura, questi ora costano molto di più rispetto ad un mese fa. Per questo motivo è necessario iniziare a risparmiare ovunque si riesca. Ecco perché vi sveleremo alcuni stratagemmi per fare la spesa al supermercato, senza spendere troppo.

Scopriamo nel dettaglio come funziona.

Spesa: ecco come risparmiare al supermercato

La prima cosa da fare quando si decide di fare la spesa è quello di controllare il prezzo al chilogrammo del prodotto che dobbiamo acquistare. In questo, scopriremo di quanto è stato l’aumento dei prezzi.

Inoltre, quando decidiamo cosa acquistare, è bene controllare da quale scaffale si acquista, infatti, spesso le marche più conosciute e più costose sono poste sugli scaffali all’altezza dei nostri occhi. Mentre, quelli meno costo sono posizionati più in basso, si tratta di una strategia di marketing che ci invoglia ad acquistare i prodotti più conosciuti.

Ma attenzione, anche gli alimenti di marche meno pregiate sono comunque buoni.

Un altro consiglio molto utile è quello di non farci ingannare dalle promozioni e dalle offerte allettanti. Cercate sempre di controllare anche i prezzi di altri prodotti, in questo modo potrete scoprire che ci sono degli alimenti che costano meno di quelli in offerta.

Ricordiamo, che la cosa migliore è sempre quella di andare a fare la spesa con una lista ben precisa. In questo modo non saremo invogliate nell’acquistare tutto quello che ci passa per la mente, ma solo le cose necessarie.

Ora non vi resta che seguire tutti questi consigli. Voi cosa ne pensate?