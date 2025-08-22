Ci sono consigli che possono essere utili per riuscire ad avere più tempo per sé. Si tratta di qualcosa di importante per la salute mentale.

La vita di tutti i giorni non è sempre facile. Dobbiamo affrontare problemi di famiglia, di lavoro e impegni vari. Trovare il tempo per noi stessi non è, quindi, affatto facile, eppure è essenziale per non sentirsi sopraffatti e tornare a stare bene con se stessi.

Pensare alla propria salute mentale dovrebbe essere prioritario. Scopriamo insieme come ritagliarti del tempo per te, anche se sei super-impegnata.

Come dedicare del tempo a se stessi

Non si tratta soltanto di avere più tempo a disposizione, ma di imparare a gestirlo organizzandolo al meglio. È necessario pensare alle proprie priorità, imparando a gestire emozioni e abitudini, ad esempio. Ecco come dedicare del tempo a se stessi.

Impara a dire di no: si tratta di un passaggio di fondamentale importanza per stare bene con se stessi. È chiaro che non possiamo riuscire a fare tutto sempre e non dobbiamo sentirci in colpa, se non ci va di fare qualcosa o se ci sentiamo stanchi. Impariamo a dire di no senza rimorsi. Stabilisci le tue priorità: a questo proposito, è importante stabilire le proprie priorità. Cerca di pensare alle cose urgenti che non possono essere rimandate, a quelle più importanti. Lascia per ultime le cose non urgenti e non importanti. Nel primo caso, queste vanno fatte subito. Nel secondo caso, è meglio pianificare, oppure delegare o rimandare. È importante sapere come organizzare la giornata, magari aiutandoci con un’agenda. Fai delle pause: non ti dimenticare l’importanza di fare delle pause, così da recuperare energia e migliorare anche la qualità del tuo tempo. Approfitta dei momenti liberi: puoi ascoltare musica, guardare una serie TV o un film, leggere un libro, fare una passeggiata o uscire con gli amici o la tua famiglia. Metti in pausa la tecnologia: elimina, ad esempio, le notifiche inutili come quelle dei social. La cosa migliore da fare sarebbe quella di spegnere lo smartphone per qualche ora e allontanarsi dallo stress causato da e-mail, messaggi e notifiche, appunto.

Seguendo questi semplici consigli, riuscirai a trovare del tempo per te stessa più facilmente. Prenderti cura di te dovrebbe sempre essere una priorità. Ciò che è certo è che questi semplici comportamenti possono fare davvero la differenza.