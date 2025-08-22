Come ritagliarti del tempo per te, anche se sei super-impegnata

di

Ci sono consigli che possono essere utili per riuscire ad avere più tempo per sé. Si tratta di qualcosa di importante per la salute mentale.

La vita di tutti i giorni non è sempre facile. Dobbiamo affrontare problemi di famiglia, di lavoro e impegni vari. Trovare il tempo per noi stessi non è, quindi, affatto facile, eppure è essenziale per non sentirsi sopraffatti e tornare a stare bene con se stessi.

Clessidra
Come ritagliarti del tempo per te, anche se sei super-impegnata – FormatoNews.it

Pensare alla propria salute mentale dovrebbe essere prioritario. Scopriamo insieme come ritagliarti del tempo per te, anche se sei super-impegnata.

Come dedicare del tempo a se stessi

Non si tratta soltanto di avere più tempo a disposizione, ma di imparare a gestirlo organizzandolo al meglio. È necessario pensare alle proprie priorità, imparando a gestire emozioni e abitudini, ad esempio. Ecco come dedicare del tempo a se stessi.

Agenda aperta con penna e laptop sulla scrivania
Come dedicare del tempo a se stessi – FormatoNews.it
  1. Impara a dire di no: si tratta di un passaggio di fondamentale importanza per stare bene con se stessi. È chiaro che non possiamo riuscire a fare tutto sempre e non dobbiamo sentirci in colpa, se non ci va di fare qualcosa o se ci sentiamo stanchi. Impariamo a dire di no senza rimorsi.
  2. Stabilisci le tue priorità: a questo proposito, è importante stabilire le proprie priorità. Cerca di pensare alle cose urgenti che non possono essere rimandate, a quelle più importanti. Lascia per ultime le cose non urgenti e non importanti. Nel primo caso, queste vanno fatte subito. Nel secondo caso, è meglio pianificare, oppure delegare o rimandare. È importante sapere come organizzare la giornata, magari aiutandoci con un’agenda.
  3. Fai delle pause: non ti dimenticare l’importanza di fare delle pause, così da recuperare energia e migliorare anche la qualità del tuo tempo.
  4. Approfitta dei momenti liberi: puoi ascoltare musica, guardare una serie TV o un film, leggere un libro, fare una passeggiata o uscire con gli amici o la tua famiglia.
  5. Metti in pausa la tecnologia: elimina, ad esempio, le notifiche inutili come quelle dei social. La cosa migliore da fare sarebbe quella di spegnere lo smartphone per qualche ora e allontanarsi dallo stress causato da e-mail, messaggi e notifiche, appunto.

Seguendo questi semplici consigli, riuscirai a trovare del tempo per te stessa più facilmente. Prenderti cura di te dovrebbe sempre essere una priorità. Ciò che è certo è che questi semplici comportamenti possono fare davvero la differenza.

Gestione cookie