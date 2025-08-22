Casa più leggera: gli oggetti da eliminare oggi per vivere meglio

Ci sono degli oggetti inutilizzati che possono essere eliminati, facilmente, da casa. Il Decluttering aiuta a combattere lo stress.

Troppo spesso, in casa abbiamo oggetti inutili che tendiamo a conservare ma che, in realtà, andrebbero eliminati. Magari, sono vecchi oppure sono rotti, non li utilizziamo più o non servono a nulla. Sebbene possa sembrare difficile, liberarsi dagli oggetti materiali può essere alquanto liberatorio.

Generalmente, è consigliabile tenere soltanto ciò che ci serve davvero o che ci trasmette energia positiva. Scopriamo quali sono gli oggetti da eliminare oggi per vivere meglio e avere una casa più leggera.

Buttare le cose vecchie? Come fare Decluttering

Sebbene molti non pensano sia possibile, eliminare ciò che è superfluo è particolarmente benefico anche per la salute mentale. Nelle case di tutti noi abbiamo cassetti, armadi o scaffali pieni di oggetti che conserviamo semplicemente per abitudine. Gettare ciò che è inutile può migliorare l’umore. Buttare le cose vecchie? Ecco come fare Decluttering e cosa gettare via.

Calzini spaiati o bucati: questi vanno assolutamente gettati via, perché occupano, inutilmente, spazio. Vestiti rotti, vecchi o che non usi: è meglio gettare via anche i vestiti vecchi, rotti o che non indossiamo più. Sono tutti vestiti che è inutile continuare a tenere nell’armadio. Giornali vecchi: spesso li teniamo a casa dopo averli letti. Chiaramente, non servono a nulla e non vanno conservati come si fa con i libri. Farmaci e make-up scaduti: oltre ai trucchi, potresti avere anche dei medicinali, profumi o creme che, magari, sono scaduti e che, quindi, possono essere considerati dannosi per la salute. Oggetti che non usi o rotti: come detto, è consigliabile gettare via anche oggetti rotti o che non usi. Inutile pensarci su, perché non servono proprio a nulla! Garanzie scadute, scontrini e libretti di istruzioni: se si tratta di qualcosa che non serve più, il consiglio è quello di evitare di conservarli. Dopo qualche anno, non servono a nulla e, spesso, si accumulano nei cassetti di casa.

Il Decluttering fa bene alla mente. Riduce, infatti, lo stress e – tra le altre cose – promuove un senso di calma, aumentando la concentrazione. Lasciando andare gli oggetti che non ci servono più, facciamo spazio nella nostra vita alle cose nuove. Per quanto riguarda il Decluttering, il consiglio è quello di iniziare poco alla volta, così da migliorare la qualità della tua vita senza stress.