Simona Ventura, il dolore della malattia: “..Non può regredire”

Simona Ventura, tutta la verità sul dolore che sta vivendo la conduttrice: i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle donne che hanno cambiato il mondo dello spettacolo per la loro professionalità, il loro talento e la loro splendida ambizione nel voler fare sempre di meglio per il pubblico e per loro stesse è proprio lei, Simona Ventura. Negli anni, infatti, la donna oltre il successo ha dovuto affrontare un dramma che le ha sconvolto la vita: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità nel corso del nostro articolo.

Giovanissima, Simona ha cominciato come concorrente di alcuni programmi televisivi fino a diventare valletta del programma Domani sposi, al fianco di Giancarlo Magalli. Di lì a poco, la voglia di ambire a fare meglio rende Simona un personaggio davvero incredibile e nei primi anni 2000, infatti, le viene affidata la conduzione di Quelli che..il calcio che dura per ben 10 anni.

Inoltre, la donna è stata la prima conduttrice del reality L’Isola dei famosi e ha avuto l’opportunità di condurre altri programmi come Temptation island Vip, divenendo presenza fissa attualmente dello show Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio oltre la conduzione di Citofonare proprio su Rai 2.

Nonostante il successo incredibile raggiunto negli anni, Simona Ventura ha dovuto affrontare un dramma davvero durissimo: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Simona Ventura e il dramma doloroso: ecco di che si tratta

Le novità per la bella Simona Ventura non si placano e, la donna ha deciso di aprire il suo cuore proprio raccontando le sue nuove avventure televisive in una intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin.

La donna, oltre parlare della sua nuova avventura da opinionista de L’Isola dei famosi, ha deciso di parlare anche della malattia rara di suo marito Giovanni Terzi, lasciando tutti senza parole.

Ha confessato: “Gli sto molto vicino. Ha una malattia autoimmune che aveva anche sua madre. Grazie a Dio la medicina è andata avanti, sta facendo delle cure. Non può regredire, ma può rallentare e in questo momento sta rallentando. Siamo molto contenti di questo”.

Simona, inoltre, ha anche aggiunto: “Nella vita le prove arrivano e bisogna saperle superare. Io nel 2020, quando l’ha scoperto, mi sono buttata e mi sono convinta che riuscivamo a superare la malattia. E così è stato”.