Samantha De Grenet, la confessione amara proprio su di lui: nessuno se lo aspettava

Samantha De Grenet e la confessione amara che sconvolge tutti: ecco cosa è successo, tutti i dettagli e le curiosità

Uno dei personaggi pubblici che hanno cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo contribuendo alla scena attuale è proprio lei, la showgirl per eccellenza, Samantha De Grenet. La donna, infatti, è molto conosciuta per la partecipazione a diverse trasmissioni di successo come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Oggi, però, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza fiato: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Giovanissima, Samantha De Grenet comincia ad affacciarsi al mondo dello spettacolo, tanto che si aggiudica l vittoria del concorso di bellezza Fotomodella dell’Anno, non venendolo riconosciuto per via dell’età. Nel 1992, comincia la scalata al successo con la trasmissione Svalutation programma di Adriano Celentano andato in onda in due puntate su Rai 3 e condotto assieme a Bruno Gambarotta.

Pian piano, comincia a farsi conoscere anche sul grande schermo con piccoli ruoli cinematografici come Ragazzi della notte, diretto da Jerry Calà, I misteri di cascina Vianello, con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Anche altri programmi tv l’hanno resa famosa come Verissimo, Satyricon, Festa italiana, L’Italia sul 2, Le amiche del sabato, Domenica Cinque, Unomattina, Porta a porta, L’Arena. Ultimamente, la donna ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole e riguarda proprio una parte del suo passato: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Samantha De Grenet, la confessione che lascia tutti senza parole

Ospite de La volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, Samantha De Grenet ha parlato di una vendetta che, come si suol dire, è un piatto che va servito freddo. Infatti, la donna è tornata a rispolverare i ricordi passati non facendo mai nomi dei protagonisti, ma parlando di un tradimento da parte dell’ex amica proprio con il suo fidanzato dell’epoca.

La donna ha confessato: “Ho finto di essere una manager di eventi e sfilate. All’epoca lavoravo molto in Germania quindi sapevo esattamente dove mandarla. La chiamo sotto nome di un’importante agenzia, facendo però parlare una mia amica, e le propongo di partecipare a un grandissimo evento che coinvolgeva clienti italiani e le dico che l’avrei pagata profumatamente”.

Proprio appena arriva, scatta la trappola: “Lei arriva in aeroporto, le arriva una telefonata in cui le viene comunicato che c’è stato un problema con le carte di credito e che alla fine si doveva pagare lei il biglietto, il taxi, l’hotel, fino a scoprire che la sfilata non esisteva. Quindi è tornata indietro a mani vuote e pagando tutto di tasca sua. Andare a letto col mio fidanzato le è costato qualcosa”.