Elisabetta Gregoraci dal successo al dramma improvviso: lo ha confessato solo ora

Elisabetta Gregoraci, il dramma che lascia tutti senza parole: ecco cosa è successo e cosa ha rivelato la showgirl in diretta

Una delle showgirl che per la sua bellezza, per il suo talento e la sua ambizione a fare sempre meglio, ha cambiato la scena dello spettacolo italiano di tutti i tempi è proprio lei, la splendida Elisabetta Gregoraci. Nonostante tutto, la donna ha condotto diversi programmi di successo e ha fatto la storia della tv insieme ad altre sue colleghe. Oggi, però, ha deciso di fare una confessione che ha cambiato tutto: ecco cosa ha detto, tutti i dettagli e le curiosità.

Giovanissima, Elisabetta dalla bellezza meditteranea, comincia ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo cominciando a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza tra cui Miss Italia, arrivando al 24esimo posto. Pian piano, si avvicina alla tv con alcune comparse in fiction di successo come Un medico in famiglia, Le ragazze di Piazza di Spagna 3 e Il mammo, per poi approdare alla conduzione di Euro 2000 in onda sulla syndication di Italia 7.

Visto il talento, le viene affidata Made in Sud e il famoso Battiti Live insieme ad Alan Palmieri, e ultimamente anche altri trasmissioni dopo la sostituzione a Battiti da Ilary Blasi. Ultimamente, però, è arrivata dritto al cuore con una confessione fatta in diretta televisiva che ha sconvolto un po’ tutti: andiamo a vedere cosa avrebbe detto, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Elisabetta Gregoraci, il dramma raccontato in diretta

In una intervista rilasciata a Il Corriere della sera, Elisabetta Gregoraci ha voluto raccontare parte della sua carriera ma soprattutto un periodo davvero doloroso che l’ha cambiata per sempre: un problema di salute dovuto al fatto che suo figlio che ha deciso di andare a studiare in Svizzera.

La donna ha confessato: “La scorsa estate non sono stata bene, troppo stress, mi si erano abbassate le difese immunitarie…E poi ho accusato il distacco da mio figlio, che è andato a studiare in Svizzera…I primi mesi di lontananza sono stati difficili, ma tutto va affrontato con la massima tranquillità…”.

Oltre questo, ci è rimasta parecchio male perché dopo 7 anni le hanno tolto l’edizione di Battiti Live a cui ci teneva moltissimo: “Dopo sette anni mi hanno tolto il mio programma, Battiti Live, mi è dispiaciuto ma ora sto bene…Da questa esperienza ho creato la mia app Amaty, con cui offro un percorso con professionisti (psicologo, nutrizionista, personal trainer) per tornare a volersi bene…”.