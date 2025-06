Antonello Venditti, il retroscena doloroso del cantante: tutta la verità sul presunto suicidio

Antonello Venditti e il retroscena raccontato dopo molti anni sul presunto suicidio: ecco la verità e i dettagli che lasciano senza parole

Uno dei cantanti che ha lasciato tutti senza parole con la sua musica e il suo talento al di fuori dal comune è proprio il poeta romano per eccellenza, Antonello Venditti. Nel corso della sua carriera, infatti, è riuscito a dominare la scena della musica italiana con tantissimi brani che ancora oggi fanno da sfondo alle nuove generazioni. Negli anni, però, il cantante ha fatto delle confessioni molto dolorose che solo oggi sono venute a galla: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Giovanissimo, Antonello Venditti si avvicina alla musica che lo ha sempre accompagnato durante la sua giovinezza, negli anni d’oro, dove tutto era vero e splendente proprio come lo incideva nei suoi brani. Pian piano, il suo talento e la sua musica viene appoggiata proprio da Francesco De Gregori, uno dei suoi più cari amici che ha sempre creduto in lui e nel suo talento.

Il successo per Venditti arriva nel 1975, quando incide Compagni di scuola, una canzone che ricorda i tempi del liceo, l’amore e tutto quello che concerne e che non tornerà più indietro. Con il tempo, Antonello Venditti da vita al cambio di sonorità e alla ritmica e in secondo piano il pianoforte: quello che lo dimostra è proprio il brano In questo mondo di ladri.

Nonostante tutto, Antonello Venditti ha dovuto affrontare un dramma davvero molto doloroso: ecco cosa gli è successo e cosa ha dichiarato, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Antonello Venditti, il dramma dietro il sorriso

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Corriere della sera, Antonello Venditti ha parlato del periodo di depressione e di tristezza che ha dovuto affrontare dopo la separazione da Simona Izzo. In quel periodo a stargli vicino ci ha pensato proprio Lucio Dalla trovandogli una casa in Brianza.

In quel periodo, come lui stesso ha ammesso, ha pensato davvero al peggio. Infatti ha confessato: “Mi ero separato da mia moglie, avevo paura del pubblico e caddi in depressione. In alcuni momenti pensai al suicidio. Con la macchina. L’unica cosa che mi era rimasta”.

Poi è arrivata la svolta con il ritorno a Roma, il suo brano di successo Notte prima degli esami e Grazie Roma che ha scritto di getto.