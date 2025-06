Antonella Elia, la confessione sulla malattia: “Ho scoperto di avere un carcinoma”

Antonella Elia e il dramma della malattia che ha sconvolto tutti: ecco i dettagli e le curiosità rivelate dalla showgirl

Una delle showgirl che ha contribuito a cambiare il mondo dello spettacolo collaborando con i migliori conduttori della televisione italiana e venendo scelta proprio per la sua spontaneità è proprio lei, la splendida Antonella Elia. Negli anni, infatti, in molti ricordano il suo ruolo da showgirl e valletta nei famosi quiz show di Mike Bongiorno, anche se qualche tempo fa ha confessato di aver avuto una malattia: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Giovanissima, la donna comincia a farsi conoscere in alcuni famosissimi spettacoli teatrali. Nel 1991, invece, ha la possibilità di esordire come valletta nel programma La Corrida– Dilettanti allo sbaraglio, per ben tre edizioni (rispettivamente 1991, 1993 e 1994).

La notorietà, poi, la raggiunge con il programma ideato da Gianni Boncompagni, Non è la Rai per poi affiancare i più grandi dello spettacolo tra cui Fabrizio Frizzi nella nona edizione del Gran Premio Internazionale dello spettacolo e Luca Barbareschi presenta il varietà di Rete 4 Questo è amore, cantando anche la sigla.

Circa il rapporto con Alberto Castagna, invece, ha sempre dichiarato di non aver legato moltissimo: ““Non eravamo molto in sintonia, forse perché aveva un modo di fare diverso da Corrado, Raimondo e Mike che erano molto paterni e protettivi. Non avevamo cose in comune, il mio umorismo non era adatto al suo e credo che non mi abbia capita fino in fondo”.

Antonella Elia, la confessione sulla malattia

In una intervista rilasciata a Panorama qualche tempo fa, Antonella Elia si è lasciata andare ad una lunga confessione sulla malattia che l’ha colpita nel 2016 e che ha cambiato per sempre il suo modo di reagire alla vita.

La donna ha dichiarato sul suo account Instagram: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma “in situ“. “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro“ mi dissero”.

Ha poi aggiunto: “Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”.

La donna, inoltre, afferma un concetto importante che è proprio quello della prevenzione: “Non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo”.