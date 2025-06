Antonella Clerici, altro che ferie: arriva inaspettatamente un nuovo show

Antonella Clerici e la novità circa il suo nuovo show televisivo: altro che pausa, ecco dove la vedremo, tutti i dettagli

Una delle conduttrici che con il suo temperamento positivo, la sua voglia di fare meglio e la sua professionalità puntano al sorriso dei telespettatori è proprio lei, Antonella Clerici. Nel corso della sua carriera, in molti l’hanno soprannominata la Regina del Mezzogiorno proprio per i tantissimi programmi dedicati alla cucina e all’intrattenimento. Oggi, pare sia pronta per una novità che lascia tutti senza fiato: ecco cosa riguarda, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, siamo sempre stati soliti associare il viso di Antonella Clerici a numerosi programmi televisivi di successo, tanto che la donna è riuscita ad essere sempre un passo avanti agli altri, proprio per la sua cultura e la sua ambizione di voler fare sempre di più. Giovanissima, ha cominciato nel ruolo di annunciatrice televisiva per poi approdare ad alcuni programmi di successo sino al 2000, anno si volta della sua carriera.

Proprio nell’anno sopra citato, la donna comincia a condurre La prova del cuoco per ben 13 anni avendo un successo mai visto prima. Attualmente, è la conduttrice di un programma culinario chiamato E’ sempre mezzogiorno. Bisogna specificare che la donna ha condotto anche altri programmi tra cui The Voice Senior e Kids e il Festival di Sanremo.

Ultimamente, ci sono delle novità proprio per quanto riguarda un nuovo show di cui sarà al timone: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le curiosità e le novità a riguardo.

Antonella Clerici, la novità che riguarda il suo show

Le novità in termini programmi televisivi non finiscono mai, soprattutto per Antonella Clerici che solitamente dopo la fine del programma E’ sempre mezzogiorno, si concede una piccola pausa lontano dalla tv. L’esperto gossip Davide Di Maggio, proprio nel suo portale ha comunicato di essere venuto a sapere che la presentatrice sarà presente nello show de Il Volo.

Si legge sul portale di Davide Di Maggio: “La conduttrice sarà al timone dello show con protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che ricordiamo sono nati, musicalmente parlando, proprio nel suo Ti Lascio una Canzone….”.

Inoltre, circa i programmi preferiti della Clerici, quest’ultima ha anche comunicato di non perdersi nemmeno una puntata del programma Belve: “E’ imperdibile…Io il martedì sera non esco per guardare le interviste di Francesca Fagnani e l’ho sempre detto…Non è piaggeria, ma è la verità…Lo sapete…Mi conoscete quello che dico lo penso…”