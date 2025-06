Tananai e Annalisa, il retroscena inaspettato e l’amara delusione d’amore

Dopo anni di supposizioni da parte dei fan, è venuto a galla un retroscena inaspettato su Tananai e Annalisa.

Annalisa è una delle voci femminili più apprezzate degli ultimi anni e nel 2024 ha ottenuto tanti riconoscimenti ufficiali. Tra partecipazioni di successo al Festival di Sanremo, tour con concerti tutti sold out, brani certificati dischi d’oro e di platino dalla Fimi e premi internazionali, come il Billboard Music Woman Awards, la sua ascesa musicale l’ha resa un’icona. Oggi è così tanto popolare e applaudita dal pubblico e dalla critica che sembrano lontani ormai anni luce i tempi in cui si esibiva a Canale 5, come allieva della scuola di Amici.

Una delle canzoni che ha totalizzato più ascolti negli ultimi anni è il brano inedito con Tananai, altra voce apprezzatissima del panorama canoro nostrano. Il titolo del pezzo è “Storie brevi”. Da quando è stato pubblicato per la prima volta sulle piattaforme di streaming, tutti hanno pensato che tra Annalisa Nali e Alberto Cotta Ramusino, vero nome di Tananai, ci fosse qualcosa di più di un semplice rapporto professionale.

Sia Annalisa che Alberto hanno ammesso di essere legati da una profonda amicizia ma di recente è saltata fuori una notizia inaspettata, che alimenterebbe il gossip e, soprattutto, le convinzioni di chi era certo che i due artisti avessero creato un rapporto di complicità più profonda della sola collaborazione artistica. Tra le stories condivise da parte di Deianira Marzano infatti, è apparso uno scoop incredibile. Stando ai rumors Tananai avrebbe rotto con la sua fidanzata, perché innamorato della collega. Stando alla segnalazione dell’esperta di gossip campano non è stato mai ricambiato da Annalisa, che, come sappiamo, è sposata da due anni con Francesco Muglia.