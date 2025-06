Belve, salta la prima puntata “non ci sarà”: il peggiore degli inizi per Francesca Fagnani

Nelle scorse ore un annuncio inaspettato ha lasciato letteralmente di sasso tutti i fan della giornalista Francesca Fagnani.

Ecco che cosa è accaduto: tutti i telespettatori affezionati alla presentatrice di Belve sono in lacrime, dopo la notizia, arrivata all’improvviso dello stop allo show. Riflettori spenti e lacrime: è stato un autentico fulmine a ciel sereno. L’attesa è stata lunga e ciò nonostante bisognerà continuare ad aspettare.

Scopriamo di che cosa si tratta e come mai i seguaci della giornalista e noto volto di Rai2 sono rimasti delusi e senza parole. Nessuno se lo sarebbe aspettato, specialmente a poche ore dall’inizio del programma più atteso di tutto il palinsesto di Mamma Rai. Ora tutti i sostenitori della conduttrice sperano in una news positiva e hanno le dita incrociate.

Belve, saltata la puntata del tv show condotto da Francesca Fagnani

Quello di Francesca Fagnani è un nome molto noto a chi segue i programmi del piccolo schermo italiano e in particolar modo quelli firmati da mamma Rai. La talentuosa giornalista e conduttrice infatti è, da anni ormai, il volto di Belve un talk show molto seguito. Il programma piace tanto al pubblico, perché mette al centro della narrazione le storie dei personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, della politica, del web e lo fa attraverso interviste provocatorie. In altre parole, gli ospiti Francesca Fagnani si mettono a nudo nel salotto televisivo di Rai 2, ottenendo share record.

Proprio nei giorni scorsi sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Belve, una stagione attesissima dal pubblico dal momento che le interviste inedite di Francesca Fagnani non appaiono in tv da dal mese di gennaio. A poche ore dall’inizio della trasmissione della prima puntata di Belve, però Francesca Fagnani ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram una story davvero inaspettata.

Tra i contenuti condivisi sul canale ufficiale di Instagram della conduttrice Rai c’è stato l’annuncio dell’eliminazione di Belve dal palinsesto: “Non ci sarà”. Ma il programma non è stato abolito, è stato solo sospeso. Il motivo è legato alla triste scomparsa di Papa Francesco, in seguito alla quale è stato dichiarato, per volere del Governo, il lutto nazionale.

Dunque Francesca Fagnani riprenderà regolarmente il suo programma già partire dalla prossima settimana. Per tanto i fan della giornalista possono dormire sonni tranquilli. Ad aspettarli ci sono tante nuove puntate ricche di sorprese e nomi noti dello showbiz. Occorre solo attendere la fine della commemorazione per il Pontefice.