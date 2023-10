Non vuoi ingrassare durante l’inverno? L’ingrediente salvavita si trova nella tua dispensa

Hai paura di prendere qualche chiletto nel periodo invernale? Non preoccuparti, con questi accorgimenti non ci sarà alcun rischio.

Ormai che l’estate è passata molti di noi cercano in tutti i modi di mantenere il proprio peso e la propria silhouette, che abbiamo ottenuto con tanta forza di volontà e perseveranza. A maggior ragione ora che il periodo invernale si sta avvicinando non vogliamo buttare via mesi di duro lavoro, anche se sappiamo bene che è molto facile prendere qualche chiletto in questo periodo.

In generale ci ingrassiamo quando mangiamo più calorie di quelle che si bruciano. Una cosa che tendiamo a fare durante i mesi più freddi dell’anno, quando si fa generalmente meno movimento e si mangia di più, soprattutto in occasione delle varie festività. Ma nulla è perduto. Se desiderate mantenere il vostro peso ideale senza rischiare di prendere peso, ci sono alcuni consigli e azioni che dovreste seguire attentamente ed implementare nella vostra routine quotidiana.

Cosa fare per non ingrassare durante l’inverno

Con le temperature più basse e le festività incentrate sul cibo, non diventa così facile rispettare gli obiettivi di perdita di peso, che può incrementare notevolmente. Per questa ragione oggi vogliamo aiutarvi con qualche consiglio salvavita, semplice ma estremamente efficace.

Innanzitutto, anche se sembra scontato, è fondamentale dormire un numero sufficiente di ore. Con la perdita di sonno si incrementa la possibilità di prendere peso perché influisce sull’appetito. E questo ci porterà anche a scegliere cibi più calorici. Non solo, durante i mesi più freddi dell’anno si tende ad avere meno sole e anche questo fattore influisce negativamente sul sonno.

Infatti secondo gli esperti il sonno risente dell’accorciarsi delle giornate e il passaggio all’ora legale. Questi cambiamenti possono influenzare il ritmo circadiano, ovvero il ciclo naturale sonno-veglia del corpo. Per evitare tutto ciò si consiglia di dormire in una stanza completamente buia, limitando l’esposizione alla luce blu ed evitando la caffeina per circa sei-sette ore prima di coricarsi.

Un altro consiglio che ci teniamo ad includere riguarda il cibo: date priorità agli alimenti integrali. A prescindere dal tipo di occasione, è bene consumare cibi integrali e ricchi di sostanze nutritive e ridurre al minimo gli sfizi. Ciò significa riempire metà del piatto con una varietà di verdure e l’altra metà con quantità moderata di proteine e carboidrati. Ma c’è un’altra semplice azione che potete fare per non rischiare di ingrassare e sentirvi sazi.

E no, non dovete acquistare prodotti particolari e super costosi. Molti di voi dovranno semplicemente recarsi nella propria dispensa: bevete tante tisane in quanto aiutano ad eliminare i liquidi e controllare il senso di fame. In ogni caso l’idratazione in generale è molto importante, soprattutto nel periodo invernale, durante il quale si sente meno l’esigenza di bere. Infatti secondo i ricercatori esiste un’associazione significativa tra un’idratazione inadeguata e un indice di massa corporea elevato, e tra un’idratazione inadeguata e l’obesità.