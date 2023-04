Roma, offerta in arrivo dalla Premier: a fine stagione lascerà la Capitale

By

La sua avventura nella Capitale sembra giunta ai titoli di coda: in estate la Roma potrebbe venderlo in Premier League.

Rush finale di stagione fondamentale per la Roma guidata dal tecnico portoghese José Mourinho. Quando mancano otto giornate alla fine del campionato, i giallorossi possono guardare al futuro con fiducia: è tutto nelle loro mani.

In questo momento la Roma è terza in Serie A e il compito da qui alla fine sarà quello di blindare il proprio piazzamento. L’entrata in Champions League sarebbe di fondamentale importanza per il club giallorosso.

Solo partecipando all’Europa che conta si potrà costruire un futuro solido. Tuttavia, in questo momento la società capitolina è anche costretta a gettare un occhio al calciomercato. Alcuni dei suoi elementi non sembrano felici e in estate più di qualcuno potrebbe partire.

Roma, cessione vicina: in estate sarà addio

C’è un nome su tutti, appartenente alla compagine giallorossa, che è particolarmente attenzionato in Premier League. L’addio non è quindi da escludere. Soprattutto se si considerano le sue recenti prestazioni. Il profilo è quello di Tammy Abraham.

Rendimento, da parte dell’inglese, nettamente al di sotto delle aspettative. Il calciomercato estivo sarà bollente, specialmente per la Roma che ha dinanzi a sé diversi interrogativi. Uno di questi è legato a Mourinho.

Lo Special One sembrerebbe aver ormai optato per la permanenza, ma viste le diverse panchine che tra pochi mesi rimarranno scoperte, la Roma non può di certo dormire sonni tranquilli.

Se il tecnico portoghese verrà confermato, bisognerà allestirgli una squadra all’altezza. Per farla, oltre a blindare il posto Champions, ci sarà anche bisogno di andare incontro a qualche illustre cessione. Tra le quali figura l’ex Chelsea.

Spuntano i primi acquirenti: i dettagli

Situazione simile a quella che ha visto partire Nicolò Zaniolo. In quel caso, piuttosto che perderlo a zero e giugno, la Roma ha pensato bene di accettare i 18 milioni di euro offerti dal Bournemouth.

Ora, però, anche Abraham può dire addio. L’ex attaccante del Chelsea ha deluso quest’anno e i malumori, sia da una parte che dall’altra, appaio ormai tangibili. Per questo in estate potrebbe fare i bagagli.

Stando al Corriere dello Sport l’addio sembra più vicino che mai. Mai c’è un ostacolo: la Roma ha sborsato 40 milioni di euro per il suo cartellino, soldi finiti nelle casse del Chelsea, e non ha intenzione di venderlo al primo offerente.

Per accontentare il club giallorosso ci vorrà perciò una cifra simile a quella spesa un paio d’anni fa. In caso contrario, gli scenari potrebbero cambiare. Ad oggi il club maggiormente interessato ad un suo ritorno in patria sembrerebbe essere l’Aston Villa.