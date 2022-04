Vediamo insieme con questi rapido e simpatico test che cosa possiamo scoprire su noi stessi e sulla nostra personalità.

Oggi non vi vogliamo proporre un rompicapo dove dobbiamo far lavorare la nostra mente, ma preferiamo farvi rilassare con un test veramente molto facile e divertente che vi farà scoprire qualcosa in più su voi stessi.

Stiamo parlando di un’aspetto particolare della vostra personalità che possiamo conoscere guardando solamente il nostro indice ed indicando qualche assomiglia di più all’immagine che vi abbiamo proposto.

Test: che personalità hai? Guarda il tuo indice e lo scopri

Ovviamente è divertente vedere anche cosa risulta ad amici e parenti e passare qualche momento di totale spensieratezza come è giusto che sia ogni tanto, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo insieme il nostro risultato.

Iniziamo quindi dalla prima forma, ovvero la A, se è simile a questa immagine sei una persona che non comunica agli altri quello che pensa o che sta provando e molto spesso sei triste.

Sei una persona molto emotiva nella vita, e le persone molto spesso ti feriscono, ti lascia conoscere da pochissime persone e quelle che lo fanno sono veramente molto importanti per te.

Non ti piacciono in alcun modo le bugie, e spesso sei coraggioso, anche se nel modo di vestire sei un po’ eccentrico, e tutti non ti capiscono fino in fondo tu vai avanti per la tua strada.

Per le persone accanto a te sei sempre molto disponibile ma allo stesso tempo con chi non conosci sei estremamente freddo, e prima che qualcuno diventi un tuo amico passa molto tempo.

Il tuo indice è più simile, invece alla forma della B? Non sei una persona che normalmente prende delle iniziative, e ti lascia trasportare dagli altri, ma una volta che ti innamori sei veramente speciale.

Non lasci mai nulla al caso, e se decidi che vuoi fare qualcosa arrivi fino alla fine senza mollare mai nemmeno di un minuto, spesso fai finta di non sapere le cose per via di una forma di protezione verso te stesso.

Hai spesso paura di rimanere scottato da quello che ti circonda ed anche se fai finta che stai bene da solo non è assolutamente così! Sei una delle poche persone che mantengono sempre la calma.

Per chi ti è vicino hai un cuore di panna, mentre per tutte le altre persone sei molto freddo e difficilmente riescono a capire che cosa provi realmente ma è una tua forma di protezione verso il mondo.

Il tuo indice, invece è simile all’ultima immagine, la C? Sei una persona che si commuovere in pochissimo tempo e lascia andare anche se ti hanno fatto arrabbiare, perchè per te il rancore non esiste minimamente.

Non ti piacciono in alcun modo le sfide e rispetti sempre al massimo quello che le altre persone dicono anche se sono opinioni completamente diverse dalle tue, spesso però sei un po’ invadente con gli amici.

In sentimenti che provi li conosci solamente tu e non vuoi che nessun altro li veda, non ami assolutamente mentire e spesso se gli altri lo fanno con te non ti rendi nemmeno conto che sia accaduto.

Hai un cuore dolcissimo e per le persone che ti hanno ferito, se sono nella tua cerchia strettissima degli affetti le perdoni in un lampo, e tutto è passato con un abbraccio in poco tempo.

Vi ricordiamo, ovviamente che sono test e non hanno nessuna base scientifica ma siamo sicuri che avete passato qualche momento di spensieratezza e qualche affinità con il vostro carattere l’avete trovata!