Silvia Toffanin: la sua villa da sogno costa 20 milioni di euro

La nota conduttrice di Verissimo si trasferisce letteralmente in un castello, Piersilvio Berlusconi non bada a spese per Silvia Toffanin.

Il patrimonio famigliare di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi non è sicuramente misero. Tra gli introiti guadagnati con il programma Verissimo e la cifra intascata come Amministratore Delegato Mediaset, possiamo dire che la coppia navighi letteralmente nell’oro. Altrettanto note sono le proprietà ultra-lussuose disperse in tutta Italia, luoghi in cui i pupilli della rete dell’ex Premier di Forza Italia passano le vacanze insieme ai figli.

A quanto pare, non contento dei beni accumulati nel corso della sua carriera, Piersilvio Berlusconi ha deciso di investire nuovamente in un immobile. Tuttavia, stando alle sue ultime dichiarazioni, l’acquisto non avrebbe semplice scopo di lucro, ma nascerebbe da una volontà di preservare questa dimora incantevole nei pressi di Portofino, Liguria. Stiamo parlando di Villa San Sebastiano.

Piersilvio acquista Villa San Sebastiano, un gioiello nel cuore di Portofino

Le trattative per l’acquisto di Villa San Sebastiano hanno visto protagonisti Piersilvio Berlusconi – affiancato dall’avvocato di fiducia Luca Fossati – e la società di Luca Bassani Antivari. A quanto pare, l’Amministratore Delegato ha rilevato tutte le loro proprietà, con lo scopo di investire nel territorio ligure. La società ha fatto sborsare a Piersilvio Berlusconi ben 20 milioni di euro, sicuramente ben spesi.

Bassani mise in vendita la villa e la società in seguito a gravi problemi economici, per questo motivo moltissimi ereditieri e benestanti cominciarono a bramarne la proprietà. La determinazione della famiglia di Berlusconi di fronte ad occasioni di tale portata è sempre stata evidente agli occhi di tutti. Ed è così che iniziarono le trattative che portarono Piersilvio a comprare questo incredibile gioiello situato nel cuore di Portofino, in provincia di Genova, Liguria.

Stiamo parlando di una struttura di 1000 mq, circondata da 1,3 ettari di terreno. Insomma, a quanto pare, Silvia Toffanin ha ben chiaro dove passerà i mesi estivi. Immaginiamo già i bambini correre tra i prati della tenuta, mentre la conduttrice sorseggia del tè freddo con il compagno e il suocero. Investimento niente male per l’Amministratore Delegato di Mediaset, non è vero?