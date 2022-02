Test: trova l’aereo tra le stelle marine, se riesci sei un mito

Test visivo: Trova l’aereo tra le stelle marine: è impossibile

Eccoci anche oggi con un nuovo e divertente test visivo. Tutto quello che dovete fare è cercare un aereo tra le stelle marine rappresentate in foto. Non è un test difficile ma come potete vedere richiede molta concentrazione. Siete pronti a provarlo? Se la risposta è si continuate a leggere sotto.

Test: trova l’aereo tra le stelle marine

Negli ultimi anni, questi test o rompicapi sono diventati un vero e proprio passatempo per gli utenti. Sia da Pc che da telefono è possibile risolverli e magari perderci qualche minuto. Il test che vi stiamo per mostrare è molto divertente ma come vi abbiamo detto in precedenza richiede anche un pò di attenzione.

Su uno sfondo giallo tra ciuffi di alghe verdi sono rappresentate moltissime stelle marine di colore rosso e fuxia. Tra loro si nasconde però un aereo, quasi impossibile da vedere. Senza avere alcuna fretta osservate l’immagine e cercate di trovarlo .

Risoluzione del test visivo

Le stelle marine sono una delle poche creature più antiche e diffuse praticamente in tutto il globo . Questi animali si trovano in tutti i mari e gli oceani del mondo e non solo in prossimità degli scogli, ma anche nei profondi abissi. Sono innocui ma anche molto belli da vedere, grazie ai loro colori.

Tornando al test di oggi, vi possiamo dire che rispetto ai quiz precedenti in questo non c’è limite di tempo: quindi potete soffermarvi sull’immagine. Secondo i social l’individuazione dell’aereo tra le stelle marine è talmente complessa che solo 1 persona su 5 che si sono sottoposte al test è riuscita a risolverla .

Voi l’avete vista? S ancora non ci siete arrivati possiamo darvi un suggerimento. Possiamo dirvi che l’apparecchio ha lo stesso colore delle stelle. Adesso avete capito? Se la risposta è no vi mostriamo l’immagine: l’aereo si trova in quell’area cerchiata di bianco.