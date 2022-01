Rompicapo, in 15 secondi devi riconoscere tutti i personaggi: riesci a vincere questa sfida? Prova e divertiti.

Costantemente, emergono online diversi test della personalità oppure rompicapi, che non soltanto mettono alla prova la nostra vista e le nostre abilità intellettive, ma ci permettono di sfidarci e di avere delle suggestioni sui nostri lati più nascosti.

Il nuovo rompicapo proposto ti sfida a riconoscere tutti i personaggi famosi nascosti nell’immagine in solamente 15 secondi; riuscirai a vincere la sfida? Guarda l’immagine cronometro alla mano e…via!

Rompicapo, in 15 secondi devi riconoscere tutti i personaggi

Nell’immagine proposta sono raffigurate le sagome di cinque personaggi famosissimi, che con le loro proprie caratteristiche e in campi diversi hanno lasciato un segno indelebile nella Storia mondiale.

Ti sei già sottoposto al test? Sei riuscito a capire chi sono i personaggi che si nascondono dietro le sagome? Se ci hai messo davvero meno di 15 secondi, hai veramente un occhio attento!

Se invece ancora non sei riuscito a capire di che personaggi stiamo parlando, non ti preoccupare e prova a prenderti magari del tempo in più. Osserva attentamente l’immagine e tieni a mente che sono tutti personaggi più o meno lontani dalla nostra contemporaneità, importanti per la scienza, l’arte, la psicologia, la politica e i diritti umani.

Dopo questi indizi, sei riuscito ad identificarli? Forse più di così non possiamo dire ed è giunto invece il momento di svelare i loro nomi.

Ebbene, le sagome rappresentano i volti di Mahatma Gandhi, Frida Kahlo, Sigmund Freud, Albert Einstein ed Elisabetta I Tudor; tutti, come già detto, hanno lasciato un segno indelebile.

Gandhi ha lottato per i diritti civili, l’India e la pace, mentre la Kahlo ha icantato con la sua arte; Freud ha rivoluzionato il mondo con i suoi studi di psicanalisi, così come Einstein con la sua teoria della relatività; infine, Elisabetta I ha avuto uno dei regni più floridi d’Inghilterra. Divertiti a sfidare amici e parenti con questo simpatico rompicapo visivo!