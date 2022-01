Test: Come sono le tue ciglia? Svelano la tua vera natura

By

Test: Scopri la tua personalità in base all’aspetto delle tue ciglia. Siete pronti?

Eccoci oggi con un nuovo e divertente test. Rispetto a quelli pubblicati nei giorni scorsi, quello che dovete fare adesso è solamente guardare con attenzione l’immagine soffermarvi sulla figura che più vi somiglia.

Nel dettaglio, nel quiz vi proponiamo diversi tipi di ciglia e in base a quella più simile alla vostra scoprirete alcuni dettagli sul vostro carattere e la vostra personalità.

Test: come sono le tue ciglia?

Secondo uno studio oltre agli occhi e alle sopracciglia anche la forma delle ciglia predice abbastanza bene la personalità umana.

Insomma, le nostre parti del corpo, tra cui anche la bocca e il naso la dicono lunga sulla nostra personalità. Siete pronti? Iniziate subito il test e non ve ne pentirete.

N ella foto che vi abbiamo mostrato sopra potete vedere ben sei tipi di ciglia: quale si avvicina di più alla vostra?

