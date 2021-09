Test visivo: cosa vedi per primo? Ecco cosa pensano gli altri di te

Cosa pensano gli altri di te? Che tipo di ragionamento segue la tua mente? Ancora una volta, arriva in nostro soccorso la psicologia.

La psicologia delle immagini rappresenta il metodo più rapido e veloce di esplorare la complessità della nostra mente, senza necessariamente ricorrere alle costose sedute dallo psicologo. Ognuno di noi infatti, ha una propria e personale percezione del mondo che ci circonda e studiarne l’origine, ci permette di capire meglio il nostro modo di ragionare.

Ormai, nella nostra contemporaneità, sono moltissimi i test psicologici che usufruiscono delle immagini e del nostro campo visivo per comprenderne la natura. Per esempio, ti basterà guardare di sfuggita l’immagine precedentemente mostrata, per scoprire non solo quale emisfero del cervello utilizzi, ma anche che tipo di essenza innata possiedi.

Emisfero destro o sinistro? Sei un creativo oppure un individuo razionale e sistematico?

Ecco come svolgere il test: guarda di sfuggita l’immagine e cerca di capire quale soggetto la tua mente percepisce per primo. Una volta realizzato ciò, il tuo sguardo e la tua percezione visiva dell’immagine ti riveleranno interessanti aspetti della tua personalità.

Se il primo oggetto che hai percepito corrisponde alla donna, allora significa che utilizzi prevalentemente l’emisfero destro. Di conseguenza, hai una personalità particolarmente creativa e sognatrice. Inoltre, una caratteristica importantissima che ti aiuta con il rapporto con gli altri, è che possiedi una profonda ed innata empatia, in quanto possiedi la cosiddetta ‘intelligenza emotiva’.

Se, al contrario, hai percepito prima di ogni altra cosa, l’uomo che suona il sax, significa che utilizzi prevalentemente l’emisfero sinistro del cervello. Possiedi quindi un pensiero analitico molto forte, per questo motivo vieni spesso scelto come punto di riferimento per consigli oggettivi ed intelligenti. Sei particolarmente saggio e questo ti permette di avere la stima delle persone che ti circondano.

Ebbene, quale emisfero utilizzi? Ti riconosci nel risultato del test? Sei un empatico sognatore oppure un maestro razionale?